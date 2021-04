Si intensificano i controlli di sicurezza in vista delle festività pasquali

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sui controlli anticovid

Come noto, nella riunione di ieri del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto di Avellino Dott.ssa Paola Spena, ha richiamato l’attenzione sulla necessità del rafforzamento dei dispositivi delle Forze dell’Ordine impegnati nell’assicurare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Da oggi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato i servizi di controllo del territorio in tutta la provincia.

Detti controlli proseguiranno per tutte le festività pasquali.