Precipitato il velivolo, non si registrano feriti gravi

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, alle ore 12’30 di oggi 31 marzo, è intervenuta in contrada Setoleto per la caduta di un elicottero. Il velivolo che aveva agganciato un cestello per il trasporto del calcestruzzo per la realizzazione di un pilone delle pale eoliche, ad un certo punto ha perso quota ed è caduto. A bordo solo il pilota di anni 37, nato in Uruguai e residente a Pacentro in provincia dell’Aquila, lo stesso è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino per essere sottoposto a cure mediche. In supporto alla squadra di Bisaccia anche una proveniente dal dipartimento di Grottaminarda, che hanno messo in sicurezza l’elicottero e l’area, in quanto lo stesso era danneggiato e perdeva carburante.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di S. Angelo dei Lombardi i quali stanno lavorando per ristabilire l’esatta dinamica dell’incidente.