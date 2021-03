Di seguito la nomina conferita dal Presidente del Comitato Zonale ASI

“Carissimo Giovanni, La proficua collaborazione fra ASI e MID, a partire dal protocollo d’intesa firmato poco più di un anno fa dai nostri due Enti, mi spinge a chiederti di impegnarti nel mondo dell’Associazionismo Sociale e Solidale che Asi intende rappresentare in maniera sempre più attiva: il Terzo Settore, il Volontariato e la promozione sociale trovano sempre più spesso, nella grande famiglia ASI, il luogo dove crescere, fiorire e portare il proprio nobile contributo al tessuto civile del Paese. La tua storia personale di uomo da sempre schierato a difesa e tutela del mondo della disabilità, rappresenterebbe per il nostro Comitato un elemento formidabile per raccogliere esperienze e riunire il mondo associativo che si prefigge di tutelare i deboli con abnegazione e autentica solidarietà. Confidando che tu voglia accettare questo incarico, sono davvero felice di nominarti dirigente del Comitato Zonale ASI per le province di Caserta, Avellino e Benevento, conferendoti la responsabilità di coordinare e rappresentare le nostre affiliate che operano per i diversamente abili. “Il grado di civiltà di una società, è riscontrabile dalle opportunità che offre e dal rispetto che concede ai più deboli”. Ricordo di aver pronunciato queste parole nel mio intervento durante la II edizione di “Avellino Oltre lo Sport”, bellissima iniziativa da te organizzata e che, se vogliamo, segnò l’inizio della nostra reciproca amicizia personale ed associativa. ASI vuole fare la sua parte e ti chiede di aiutarla. Sono certo che, come sempre, ti darai da fare. Prossimamente sarai contattato da Lucio Cecere, responsabile delle Affiliazioni, che ti aggiornerà sulle nostre prassi organizzative, per intanto permettimi di ringraziarti anticipatamente. Ti formulo i sensi dei miei saluti amicali. Roma, il giorno 8 del febbraio 2021. avv. Ettore de Conciliis de Iorio”