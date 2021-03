L'uomo era colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

I Carabinieri di Volturara Irpina hanno tratto in arresto un 58enne, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.

L’uomo, originario del capoluogo irpino, è stato fermato sabato mattina a Volturara Irpina nel corso di un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere: irreperibile da circa tre anni, al momento del controllo non ha opposto alcuna resistenza.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.