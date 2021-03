Il Presidente della Gadit (Guardie Ambientali D’Italia) sez. Avellino è a dare questa nota stampa

Nel pomeriggio di l ieri domenica 28 marzo ,un equipaggio della Gadit al rientro da un servizio di vigilanza. Transitando su Cda S Eustachio ,ad un certo punto l’ attenzione dei volontari veniva richiamata da una casa adiacente alla strada che stavano percorrendo ,dalla quale si vedeva fuoriuscire del fumo sia dal piano inferiore ,che fumo e fiamme con altezze impressionanti dal cunicolo del camino. Prontamente I volontari della Gadit, allertavano i vigili del fuoco,fornendo tutte le notizie utili per l intervento. Temendo per la salute degli occupanti dello stabile , Entravano nella proprietà e subito ricercavano i padroni di casa ,sincerandosi che non vi erano persone bloccate nello stabile o ferite .Poi con il padrone di casa ancora impaurito per l accaduto ,accedendo da un balcone esterno con una scala portandosi sul tetto dello stabile , e iniziavano a domare le fiamme in attesa del arrivo della squadra deiVigili del fuoco del comando di Avellino ,effettuando tutte le operazioni che il caso richiedeva in massima sicurezza per gli operatori gadit,come coaudivati telefonicamente dal Responsabile delle Guardie Vice Dirigente Territoriale Pepe Ciro.Il Presidente Provinciale A.P ci tiene a ringraziare l operato quotidiano che svolgono i suoi ragazzi , persone che fanno vera attività di volontariato credendo nella causa di questa associazione togliendo il più delle volte il tempo e fondi alle proprie famiglie , per poter portare avanti le attività di questa associazione e per poter essere presenti sul vasto territorio Irpino abbracciando il progetto comune di difendere il nostro territorio e gli animali presenti .