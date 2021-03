La riflessione di Alfredo Cucciniello, Presidente Provinciale delle Acli di Avellino

Tra i tanti temi di natura sanitaria, economica e sociale, la pandemia e la sua gestione hanno riproposto la questione, tutta politica, della funzionalità e della correttezza dei rapporti tra Stato e Regioni. Parlando con la stampa delle vaccinazioni, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha preso atto che “persistono purtroppo importanti differenze regionali che sono molto difficili da accettare”, segnalando che non tutte le Regioni seguono le direttive del Ministero della Salute, non attenendosi alle priorità indicate dal Governo al quale spettano le decisioni finali, pur se in collaborazione con le Regioni stesse.

Riteniamo che il Governo abbia il potere ed anche il dovere di intervenire se, come ha ben chiarito la Corte Costituzionale “a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale” si innesca nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria di carattere nazionale, efficace ed idonea a garantire l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e contemporaneamente a tutelare l’interesse dell’intera collettività. Come la Corte ha precisato, tutto ciò riguarda anche “l’approccio terapeutico e le modalità di rilevazione del contagio tra la popolazione, le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati, l’approvvigionamento di farmaci e vaccini, nonché i piani di somministrazione di questi ultimi”. In particolare, i piani di vaccinazione, pur se eventualmente affidati a presidi regionali, devono svolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa dello Stato abbia dettato per contrastare l’epidemia. Emerge allora l’inequivocabile competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale; il Governo ha pertanto il potere di intervenire sino a sostituirsi agli organi della Regione. A mio avviso, c’è materia sufficiente per reclamare, una volta per tutte, una effettiva collaborazione tra lo Stato e le Regioni, necessaria nell’attuale emergenza sanitaria ma auspicabile anche nel futuro, senza che debbano verificarsi particolari accidenti e disastri e per un buon funzionamento complessivo delle Istituzioni e del sistema Paese.

La stessa riapertura, pur se limitata, della didattica in presenza prevista subito dopo Pasqua rappresenta un chiaro cambio di passo rispetto alla discrezionalità delle Regioni.

Tutta la questione suggerisce l’utilità di una ripresa del dibattito pubblico sulla Riforma del Titolo V della nostra Costituzione, quello che appunto regola i poteri delle Regioni e i loro rapporti con lo Stato. La gestione della pandemia, dal suo scoppiare e per tutta la sua evoluzione, a mio avviso dimostra l’impossibilità di continuare sulla strada dei 20 o 21 staterelli, alcuni dei quali, vedasi le Province autonome e le Regioni a statuto speciale, godono di condizioni di vantaggio precluse alle restanti aree del Paese e al Sud d’Italia in principal modo.

Le differenze e le difficoltà si sono notevolmente ampliate nel momento di stress che stiamo vivendo; la necessità di cambiare, attraverso una riforma che non sia solo di facciata, è ormai condivisa da molti.

Il principio al quale dovrebbe ispirarsi la riforma deve avere alla base un concetto economico indiscutibile, e cioè che ogni cittadino deve aver diritto a una spesa pro capite uguale, in qualsiasi parte del Paese nasca o risieda: è un principio costituzionale. L’aspetto economico della problematica è ancor più centrale se è vero che alcuni, soprattutto al Nord, sostengono che le Regioni debbano trattenere le risorse che producono.

L’Italia deve invece, prima di qualsiasi riforma, capire se vuole essere un unico Paese oppure dividersi, con la consapevolezza che in un quadro di solidarietà nazionale, fatto di vera coesione territoriale, le aree più ricche devono farsi carico anche dello sviluppo socio-economico di chi, non solo per colpa sua, è rimasto indietro.