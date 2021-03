Laureato in Scienze dell’Amministrazione, vincitore di concorso bandito nel 2020 per Luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri e nominato Sottotenente

La Sezione Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Avellino ha un nuovo Comandante: è il Sottotenente Francesco Caterino che lascia il comando della Stazione Carabinieri di Napoli San Pietro a Patierno, assunto nel 2007.

Di origini casertane, sposato e padre di un figlio, è laureato in Scienze dell’Amministrazione. Vincitore di concorso bandito nel 2020 per Luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri e nominato Sottotenente, ha frequentato il 4° corso per Ufficiali del Ruolo Straordinario presso la Scuola Ufficiali di Roma.

Si è arruolato nell’Arma nel 1988. Terminata la Scuola Sottufficiali nel 1990, dopo circa un decennio in servizio nella Capitale, dal 1999 ha comandato la Stazione dei Carabinieri di Marcianise prima di essere trasferito nel 2005 al Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella.

Ha partecipato ad importanti attività di Polizia Giudiziaria nella lotta alla camorra e al traffico di sostanze stupefacenti, ricevendo encomi ed elogi per le brillanti attività portate a termine. Tra le varie benemerenze di cui è insignito ricordiamo la Medaglia Militare d’Argento al Merito di Lungo Comando.

Il Sottotenente Caterino, dopo essersi presentato al Comandante Provinciale Colonnello Luigi Bramati e al Comandante della Compagnia Capitano Fabio Iapichino, ha ricevuto le consegne dal parigrado Giacomo Lo Cascio (da pochi giorni Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile) e si è subito messo al lavoro per approfondire la conoscenza dei suoi collaboratori e del territorio di competenza.