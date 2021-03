Reddito di emergenza, ACLI in campo con un sito web dedicato

CUCCINIELLO : “Abbiamo istituito una task force per gestire le domande che scadono il 30 aprile”

Il nuovo Decreto Sostegni, approvato qualche giorno fa dal Governo Draghi, ha inserito, tra le misure anti crisi, anche il nuovo Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio. La misura è un sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità e varia dai 1.200 a i 2.400 euro con incrementi nel caso siano presenti in famiglia componenti con disabilità. Ne abbiamo parlato con Alfredo Cucciniello Presidente delle ACLI di Avellino che sottolinea gli sforzi che le ACLI, in tutta Italia ma anche in Irpinia, stanno mettendo in campo per dare ai cittadini la possibilità di esigere l’erogazione delle prestazioni previste per il contrasto alle povertà.

Presidente, il Governo Draghi ha esteso il Reddito di emergenza anche per marzo, aprile e maggio, per voi cosa significa? Siamo consapevoli che si tratta di un’azione sociale molto importante, di contrasto alla povertà che emerge in Provincia, e per questo tutti i servizi delle Acli, Caf e Patronato in prima linea, si sono messi al lavoro da subito: abbiamo già istituito una task force per rispondere in maniera precisa e capillare e ce la metteremo tutta affinché tutti coloro che vivono in situazioni complesse e hanno diritto al REm, riescano a fare la domanda all’INPS.

I tempi per presentare la domanda di REm sono molto stretti però. Sì, le domande vanno presentate entro il 30 aprile prossimo, per questo oltre alla consueta modalità per appuntamento in presenza, purtroppo contingentate a causa della pandemia, abbiamo creato un sito dedicato esclusivamente al Reddito di Emergenza, già attivo, dove sarà possibile inviare i dati per la domanda REm, in tutta sicurezza ed evitando inutili code: basta accedere al sito www.rem2021.it muniti di ISEE aggiornato e al resto ci penseremo noi. Al Patronato Acli il servizio è gratuito, meglio affidarsi a mani esperte che conoscono bene la materia, e le nostre strutture sia di Avellino che Ariano Irpino sono a disposizione dei cittadini.

Quali sono i requisiti per accedere al Reddito di emergenza? Prima di tutto bisogna essere in possesso di un modello ISEE aggiornato, e pertanto consiglio, a chi ne fosse sprovvisto, di prendere subito un appuntamento con i nostri operatori del CAF, che ha sede negli stessi edifici del Patronato, ad Avellino in Via De Renzi,22(tel 0825/31266) e ad Ariano Irpino in Via Anzani,4 (tel 0825/871103). In un colpo solo gli utenti potranno dunque usufruire di un duplice servizio, l’uno complementare all’altro. E’ utile sottolineare e ricordare però che i tempi sono molto stretti ed è meglio evitare che il lavoro si accumuli tutto in prossimità della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze.

Poi ci sono una serie di requisiti, questi i principali:

1) Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE.

2) Residenza in Italia, con riferimento al solo componente del nucleo familiare che richiede il beneficio.

3) Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

4) ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro.

5) Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

6) Nel nucleo familiare non devono sono presenti componenti titolari di pensione diretta o indiretta (ad esclusione dell’assegno ordinario di invalidità) o percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

C’è qualche altra categoria che potrebbe usufruire del Rem? Sì, possono chiedere il Reddito di emergenza anche coloro che usufruivano di Naspi o Dis Coll, purché in presenza di queste condizioni:

1) aver cessato di usufruire di NASPI o DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021;

2) non avere in corso nessun contratto di lavoro subordinato, ad esclusione del contratto a intermittenza senza diritto all’indennità di disponibilità;

3) non avere in corso nessun rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

4) avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro;

5) non essere titolare di pensione diretta o indiretta, a esclusione dell’assegno ordinario di invalidità;

6) non essere titolare di Reddito o Pensione di cittadinanza.

I nostri uffici, conclude Cucciniello, sono comunque a disposizione per ogni chiarimento e richiesta di informazioni utili.