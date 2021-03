La Polizia Municipale raccomanda attenzione e richiede collaborazione nelle segnalazioni

Sono stati ritrovati alcuni colombi morti in diverse zone di Mercogliano. A seguito delle analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Monteforte Irpino su 3 esemplari ritrovati senza vita, la causa potrebbe essere avvelenamento da lumachicida, sostanza di colore blu ritrovata all’interno dello stomaco dei volatili. Potrebbe trattarsi anche di veleno per topi. Si attende la conferma dall’Istituto Zooprofilattico di Portici, dove sono in corso ulteriori analisi. Intanto la Polizia Municipale del comune di Mercogliano raccomanda ai cittadini la massima prudenza per tutti gli animali domestici che potrebbero essere attirati dalle esche.

Si richiede, inoltre, la tempestiva segnalazione di probabili esche, poiché tabellare esclusivamente le zone dei ritrovamenti potrebbe non bastare a mettere in sicurezza gli animali, visto il rapido spostamento dei colombi in volo e quindi il probabile spargimento della sostanza letale in diversi punti della città.