Stasera, dalle ore 19.00 alle 20.00, le luci del Palazzo della Prefettura resteranno spente

La Prefettura di Avellino aderisce all’iniziativa ” M’illumino di meno “, campagna lanciata da anni per sensibilizzare ad un utilizzo più sostenibile delle risorse energetiche.

L’edizione 2021 è dedicata al ” Salto di Specie ” , cui sono chiamate le persone per cambiare modo di vivere, di sfruttare l’energia, di consumare meno e meglio. Il “Salto di Specie” significa un’evoluzione ecologica necessaria anche per uscire migliori dalla pandemia, grazie ad un richiamo forte a tutti quei comportamenti che segnano un cambiamento e fanno la differenza. A partire dalla prima e apparentemente più banale: spegnere le luci quando non servono.

Per questo nella serata di oggi, dalle ore 19.00 alle 20.00, le luci del Palazzo della Prefettura di Avellino resteranno spente.

Con l’aiuto e l’impegno di tutti, ognuno nel proprio “piccolo” può ottenere risultati importanti per migliorare la qualità della vita delle persone.