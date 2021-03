Stamattina giovedì 25 marzo è iniziata la realizzazione dell’opera di arte urbana sulla cabina Enel sita in rione Martiri ad Ariano Irpino

Il progetto è nato dalla lunga e proficua collaborazione tra E-distribuzione e Willoke, grazie ad una unità di intenti e di visioni. Il progetto di street art “Le anime dell’energia” si prefigge di trasformare le cabine elettriche in vere e proprie tele, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano ogni giorno l’impegno di E-Distribuzione.

Gli artisti portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche (principalmente cabine secondarie); da presidi fondamentali per garantire il servizio elettrico si trasformano in elementi di pregio estetico e si integrano sempre di più nel territorio. Un’arte che vivacizza e riqualifica, dando nuova energia, ai quartieri e agli angoli più grigi delle città. La Street Art, con la sua ondata di colore, trasforma in un vero e proprio museo a cielo aperto i nostri quartieri.

Stamattina è arrivata ad Ariano Irpino un’artista a 360°, nota a livello internazionale per aver reso il suo tratto artistico il segno distintivo della sua opera. Alessandra Carloni, artista molto affermata con all’attivo diverse mostre in prestigiose gallerie, ha così descritto l’opera che realizzerà per noi nell’arco della settimana:

“ho interpretato il tema dell’energia rinnovabile, immaginando i miei personaggi come funamboli sui tetti, descrivendo l’energia, il movimento, nel rispetto del valore assoluto dell’ambiente. Sullo sfondo ci sarà l’Irpinia.”

Il periodo difficile che stiamo vivendo ci porta ad essere sempre più convinti che la cultura in generale e per noi l’Arte in particolare, sia la forma più alta di speranza.