Regione Campania: borse di studio per gli studenti

Ben 30.242 borse di studio, ognuna dal valore di 250 euro, da assegnare agli studenti campani della scuola secondaria di secondo grado

Saranno ben 30.242 le borse di studio, ognuna dal valore di 250 euro, da assegnare agli studenti campani delle scuole secondarie di secondo grado per garantire maggiori opportunità di svago e conoscenza, ma anche per costruirsi un futuro migliore investendo in sapere e cultura.

È la Regione Campania a comunicare questa fondamentale opportunità per gli studenti provenienti da famiglie con reddito basso che ha preso vita grazie al Fondo Unico dello Studente istituito dal MIUR.

Il bando chiarisce che la presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda e dunque di esclusione, da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, o dallo studente beneficiario, se maggiorenne, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma on-line all’indirizzo https://iostudio.regione.campania.it e seguendo le prescrizioni previste.

Inoltre, ai fini dell’erogazione della borsa di studio, l’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del beneficiario non potrà essere superiore ad euro 15.748,48. La procedura di inoltro della domanda è estremamente semplice. Per presentare la domanda per la borsa di studio #IoStudio a.s. 2020/2021 è difatti semplicemente indispensabile il modello ISEE in corso di validità, il documento di riconoscimento e il codice fiscale del richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne), il documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne) e per i tutori il Decreto di nomina del Tribunale.

Sarà possibile registrarsi e presentare la domanda dalle ore 10.00 del 8 aprile fino alle ore 22.00 del 23 aprile 2021.

Clicca qui per il bando.