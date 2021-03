Calcio, serie c: Il sogno serie B si ferma a Catania

I lupi perdono al Massimino, sperano ora nei playoff per tornare in cadetteria

Catania- Una battuta di arresto che costa definitivamente la speranza di promozione diretta ai lupi, quella subita ieri pomeriggio dai Lupi di Mr. Braglia, che a distanza di 14 giorni dallo scontro diretta del Libero Liberati, dicono addio alle speranze di primo posto maturate nell’ultimo mese. Un Avellino scarico e per tutta la gara in balia dell’avversario, che solamente grazie ad un calcio di rigore riesce a riaprire, seppur momentaneamente la partita alla fine della prima frazione.

La gara parte fortissimo per i padroni di casa che al terzo minuto vanno in vantaggio con Russotto. La partita per i siculi diviene in discesa ed è proprio l’ex Napoli e Cavese Russotto che diviene assoluto protagonista della prima frazione, conducendo il gioco e regalando poi alla mezz’ora anche la seconda rete. Dopo il raddoppio l’Avellino prova a rientrare in gioco guadagnando un’occasione con D’Angelo che non riesce però ad essere cinico, ma sarà poi proprio D’Angelo sul finale di frazione ad accorciare dal dischetto, su un rigore procurato da Santaniello. Ed è proprio Santaniello a trovare al 10′ del secondo tempo il gol del pareggio, che però viene annullato per fuorigioco. Questa si può ritenere come una delle maggiori occasioni del secondo tempo dei lupi, alla pari della chances gettata da D’Angelo all’80′. Nulla di fatto per i lupi, che addirittura subiscono al 95′ la rete del definitivo 3-1 su calcio di rigore con Sarao, che era stato pericoloso per tutta la gara.

TABELLINO MARCATORI: 2′ Russotto, 33′ Russotto, 45′ D’Angelo (rig.), 95′ Sarao (rig.)

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Claiton, Giosa (83′ Sales), Pinto; Izco (56′ Welbeck), Maldonado (67′ Rosaia), Dall’Oglio; Piccolo (67′ Albertini), Sarao, Russotto (56′ Manneh). A disp. di Baldini: Confente, Sales, Zanchi, Albertini, Welbeck, Rosaia, Manneh, Di Piazza, Reginaldo, Vrikkis.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Miceli (45′ Dossena), Illanes (64′ Rocchi); Ciancio, Adamo (45′ Rizzo), Aloi, D’Angelo, Tito (50′ Baraye); Fella (64′ Maniero), Santaniello. A disp. di Braglia: Pane, Dossena, Rocchi, Rizzo, Di Martino, Baraye, Maniero.

ARBITRO: Luca Zufferli (Udine) Assistenti: Riccardo Pintaudi (Pesaro) e Mattia Politi (Lecce) Quarto ufficiale: Eduart Pashuku (Albano Laziale)

NOTE: 5′ di recupero secondo tempo; espulso un componente della panchina dell’Avellino. Capitani in campo, prima del fischio d’inizio, con la maglia “Lo sport non vi dimentica” per la XXVI giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

AMMONITI: Martinez, Maldonado, Santaniello, Dall’Oglio, Maniero, Rosaia, Silvestri, Aloi

ESPULSI: nessuno

CALCI D’ANGOLO: 7 – 1