L’Ariano Film Festival promuove il bisogno di cinema con il suo nuovo logo

La necessità del cinema nel momento più difficile della sua storia

L’umanità ha bisogno di Cinema. Sempre e comunque. Soprattutto in momenti come quello che stiamo attualmente vivendo. Ecco allora che l’Ariano Film Festival si fa portavoce e promotore di questa innata esigenza, indossando, come ogni anno, una nuova veste.

Un volto umano composto in parte di pellicole cinematografiche.

A ideare il prestigioso logo per la nona edizione – in programma nella Città di Ariano Irpino (AV) e nei Comuni aderenti alla manifestazione, dal 26 luglio al 1° agosto 2021 – è l’architetto designer Ludovico Mascia.

“La visione di questa edizione ha il difficile compito di raccogliere una situazione di grande complessità, ma anche e fortunatamente di forte stimolo compositivo ed espressivo. A guidare l’intero meta-progetto è stata la necessità di essere “virtuali e resilienti”.

Ne emerge un racconto iconografico e coloristico molto deciso, con una gamma di colori volutamente ristretta, per permettere una netta chiave di lettura.

La dovizia di particolari presenta uno spirito pensatore in una scena fatta da quinte. I vari fattori hanno reso il gesto grafico una sorta di “icona da desktop”. “Un click come un ciak”.

Alla fine si registra, con grande forza e ambiziosa progettualità, il concetto di cinema fatto da uomini, e per uomini…

All’interno di un “film di vita”, che speriamo torni, sì virtualizzato e fortemente globalizzato, ma anche e soprattutto decisamente riumanizzato.”