La nota di SAI CISAL Avellino

Il segretario provinciale della SAI CISAL Fausto Sacco comunica che nella giornata di martedì 16 marzo ’21 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione di alloggi popolari “disponibili” nel comune di Avellino.

Nell’occasione la scrivente organizzazione sindacale comunica ai propri iscritti e non di aver istituito un’ufficio legale per eventuali ricorsi per il riconoscimento di ulteriori punteggi e altro.

Si ricorda inoltre che la scadenza ultima per presentare gli eventuali ricorsi è il 15 aprile 2021.

La SAI CISAL il tuo sindacato di fiducia è sempre a tua disposizione per ogni tua problematica e per ogni tuo chiarimento.

Per causa COVID-19, in questo periodo si riceve solo per appuntamento ai seguenti numeri telefonici 3478103841 / 3515809533