Il “premio scuola digitale” è iniziativa del MIUR, volta a promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane

L’IC “Colombo-Solimena” di Avellino è tra i finalisti della fase provinciale del “PREMIO SCUOLA DIGITALE 2021”. La didattica digitale una definizione che da un anno a questa parte è diventata familiare nella scuola italiana, causa le condizioni epidemiologiche, è una sapiente integrazione tra carta e digitale, tra libro di testo e contenuti multimediali, tra aula fisica e aula virtuale che, al di là dell’emergenza sanitaria, caratterizzerà la didattica curriculare.

Il “PREMIO SCUOLA DIGITALE” è iniziativa del MIUR, volta a promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, spiega il dirigente scolastico Mary Morrison. Attraverso il PNSD si intende incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale e favorire l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale. Consiste, continua il dirigente Morrison, in una competizione tra scuole, che prevede la partecipazione delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo e Secondo grado, con il coinvolgimento di gruppi di studentesse e di studenti che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale. Il progetto presentato dall’Istituto scolastico “Colombo – Solimena” ha come argomento i “sentimenti” declinati digitalmente con gli applicativi della piattaforma G Suite, Google Sites, Coggle e della Apple, Keynot e ha coinvolto le classi della scuola primaria 3^A-3B^ plesso via Roma con le docenti Maria Petitto e Adele Sarno e le classi Apple della Scuola secondaria 3^F con la prof.ssa Angela Giliberti, 1^F e 2^I con la prof.ssa Filomena Rita De Carolis.