La nota del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo rende noto che la Regione Campania ha comunicato: “Parte da questa settimana la campagna vaccinale aperta a tutti i pazienti fragili. Da mercoledì 17 marzo, i medici di medicina generale devono inserire sulla piattaforma telematica della Regione Campania le adesioni alla campagna vaccinale dedicata, come da Protocollo del Ministero della Salute, ai pazienti ad elevata fragilità (Categoria 1: persone estremamente vulnerabili, disabilità grave). Seguirà la convocazione presso i centri abilitati alla somministrazione. I tempi delle vaccinazioni (Pfizer) saranno legati alla disponibilità dei vaccini.”

“Ad integrazione del comunicato stampa relativo alle vaccinazioni per le categorie fragili, si chiarisce che nella tabella allegata, relativa alle disabilità gravi, ai fini dell’adesione sulla piattaforma a partire da mercoledì prossimo da parte dei medici di medicina generale, rientrano i pazienti “disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3″ per i quali è prevista la vaccinazione di familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto. La vaccinazione dei conviventi è prevista anche per i trapiantati, i malati oncologici e i pazienti affetti da patologie immunodepressive e malattie autoimmuni.”

“Auspico – continua l’avv. Colombo – che siano effettivamente assicurate le forniture di vaccini e che non ci sia confusione nelle modalità operative.”

Napoli, 16.03.2021 Il Garante dei disabili

Avv. Paolo Colombo