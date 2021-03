Vaccinazioni in Campania: da mercoledì adesioni on line per le categorie fragili

Possibilità di manifestare consenso al vaccino anche per docenti e personale ata fuori sede

Parte da questa settimana la campagna vaccinale aperta a tutti i pazienti fragili.

Da mercoledì 17 marzo, i medici di medicina generale devono inserire sulla piattaforma telematica della Regione Campania le adesioni alla campagna vaccinale dedicata, come da protocollo del Ministero della Salute, ai pazienti di elevata fragilità.

Più precisamente, ci si riferisce alle seguenti categorie di persone considerate come estremamente vulnerabili e con disabilità grave perché affetti da:

- Malattie respiratorie: Fibrosi polmonare idiopatica; malattie respiratorie che necessitano di ossigenoterapia.

- Malattie cardiocircolatorie: Scompenso cardiaco in classe avanzata; pazienti post shock cardiogeno.

- Malattie neurologiche: Sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive, miastenia gravis, patologie neurologiche disimmuni.

- Diabete/endocrinopatie severe: soggetti con diabete di tipo 1; di tipo 2 che necessitano di almeno due farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze; soggetti con morbo di Addison, soggetti con panipopituitarismo.

- Fibrosi cistica: pazienti ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche delle patologie di base.

- Insufficienza renale: pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico

- Malattie autoimmuni: pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza, pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico – Malattia epatica: pazienti con diagnosi di cirrosi epatica

- Malattie cerebrovascolari: evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l’autonomia neurologica e cognitiva

- Patologia oncologica

- Emoglobinopatie: pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi

- Sindrome di Down

- Trapiantati

- Grave obesità

- Immunodeficienza da “HIV”

Seguirà la convocazione presso i centri abilitati alla somministrazione. I tempi delle vaccinazioni (Pfizer) saranno legati alla disponibilità dei vaccini.

Ad integrazione di quanto detto, si chiarisce che tra le categorie anzidette, relative alle disabilità gravi, ai fini dell’adesione sulla piattaforma a partire da mercoledì prossimo da parte dei medici di medicina generale, rientrano anche i pazienti “disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3″ per i quali è prevista la vaccinazione di familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto. La vaccinazione dei conviventi è prevista anche per i trapiantati, i malati oncologici e i pazienti affetti da patologie immunodepressive e malattie autoimmuni.

Inoltre, sempre da mercoledì prossimo, è aperta la piattaforma (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino) per le adesioni alla campagna vaccinale riservata alla categoria degli insegnanti (scuola e università) e personale Ata che risiedono in Campania ma svolgono il proprio lavoro fuori regione.