Il Presidente è Francesco Acampora

Si è costituito questa mattina, presso lo studio del notaio Pesiri in Avellino, il Consorzio Distretto Agroalimentare di Qualità “Vini d’irpinia”. Lo comunica Coldiretti Avellino, che ha curato attraverso le sue strutture tecniche l’iter per l’animazione e la formalizzazione del nuovo soggetto per la valorizzazione dei sistemi produttivi locali.

Alla costituzione hanno partecipato Piero Mastroberardino, Francesco Maria Acampora, Veronica Barbati, Teresa Bruno, Ilaria Petitto, Stefano Di Marzo ed Eugenio Gervasio, in rappresentanza di MAVV Wine Art Museum. Presidente del DAQ Vini d’Irpinia è Francesco Acampora, vice presidente Veronica Barbati. Compongono il consiglio d’amministrazione membri del cda sono Ilaria Petitto, Teresa Bruno e Stefano Di Marzo. Ai neoeletti e al gruppo dirigente vanno gli auguri di buon lavoro da parte del codirettore di Coldiretti Avellino, Maria Tortoriello e del direttore regionale di Coldiretti Salvatore Loffreda.