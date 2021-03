Il controllo è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Trevico

I Carabinieri della Stazione di Trevico erano impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, finalizzato alla verifica del rispetto delle misure urgenti imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, quando non è passato inosservato l’atteggiamento assunto da un ragazzo alla vista della pattuglia.

Ritenendolo di possibile interesse nella lotta alla droga, i militari decidono di procedere al controllo, trovandolo in possesso di una modica quantità di marijuana e hashish.

All’esito della successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente di tipo marijuana, occultata all’interno dell’armadio della sua camera da letto.

La droga, per un peso complessivo di circa 10 grammi, è stata sottoposta a sequestro e a carico del ventenne è scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.