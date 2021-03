Ventenne denunciato per spaccio

Avellino - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, nel corso di un servizio perlustrativo svolto in orario serale e finalizzato alla verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, hanno controllato nel pieno centro del capoluogo Irpino un giovane automobilista che, alla vista della Gazzella, aveva assunto un atteggiamento sospetto.

Immediatamente è emerso che il ventenne non aveva ancora conseguito la patente di guida. Inoltre, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish. All’esito della successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto una modica quantità di analoga sostanza stupefacente, occultata in parte all’interno del comodino della sua camera da letto ed in parte in un pacchetto di sigarette.

La droga è stata sottoposta a sequestro e a carico del ventenne, oltre alla sanzione per guida senza patente, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di “Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”.