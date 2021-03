Per rottura condotta adduttrice

Ariano Irpino - L’Alto Calore Servizi ha comunicato che, a causa di rottura sulla condotta adduttrice, in data odierna, martedì 9 marzo 2021, è sospesa l’erogazione idrica.

Sono in corso i lavori di riparazione sulla condotta, per i quali è prevista l’ultimazione in tarda serata.