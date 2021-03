Grottolella – Finisce fuori strada e si ribalta un camion dei rifiuti

Sul posto i Vigili del Fuoco

Grottolella – Durante la mattinata di oggi otto marzo, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Grottolella in via Vecchio Mulino, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo per la raccolta differenziata dei rifiuti, il quale è finito fuori strada e si è ribaltato.

Il veicolo, è stato recuperato e rimesso in carreggiata anche grazie all’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino, ed il conducente non ha subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento.