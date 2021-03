Braglia: ”Rispetto per tutti gli avversari”

Dopo aver riposato nel turno domenicale, che ha visto invece la vittoria del Bari nell’infuocato derby con il Foggia e la vittoria, inaspettata del Catanzaro, prossimo avversario dei lupi, contro la imbattuta corazzata Ternana.

Mr. Braglia, in vista della gara di Mercoledì, quest’oggi ha tenuto la consueta conferenza stampa pre partita. L’allenatore ha introdotto la stessa intervenendo sul momento della squadra dicendo: “I ragazzi stanno bene, abbiamo sfruttato questi dieci giorni per ricaricare le batterie. La pausa è stata recepita dalla squadra positivamente, speriamo di essere pronti per la gara di mercoledì ”.

Ha poi continuato facendo un’analisi sull’avversario, Il Catanzaro:”E’ una squadra molto esperta e di assoluto valore. La affrontiamo in un buon momento di forma, forti della vittoria contro la Ternana che non aveva ancora perso. Bisognerà fare attenzione a Carlini e Corapi che stanno bene. Sarà una gara difficile, ma abbiamo il dovere di affrontarla al massimo della concentrazione e con tutte le nostre forze per provare a vincere”.

Infine è intervenuto sul rush finale: “Noi dobbiamo pensare una partita per volta. Ora affronteremo il Catanzaro, dopo mercoledì penseremo alla Paganese. Non mi va di fare previsioni o guardare in casa degli altri. Per il momento mi interessa solo il cammino dell’Avellino. Le somme si tireranno alla fine.”