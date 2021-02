Campania ancora arancione; Sardegna zona bianca

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato, nuove ordinanza con cui si prevede una nuova classificazione delle Regioni in colori in base al livello di rischio.

E pertanto, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, sono cinque le nuove Ordinanze che entreranno in vigore da domani, lunedì 1 marzo 2021, con la finalità di contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo coronavirus.

La prima Ordinanza conferma per ulteriori quindici giorni per le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, le misure disposte dal precedente provvedimento del 12 febbraio 2021. Le citate Regioni restano quindi in area arancione.

Anche la Campania, per il momento, resta arancione con un Rt pari a 1.4.

La seconda Ordinanza dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Marche, Lombardia e Piemonte.

La terza Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Basilicata.

La quarta Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Molise.

La quinta Ordinanza dispone infine il passaggio in zona bianca per la Regione Sardegna che presente per ben tre settimane consecutive un’incidenza settimane di contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti con conseguente livello di rischio basso. La Sardegna è la prima Regione a tornare ad una quasi normalità: vigerà difatti libertà di spostamento senza il limite del coprifuoco, riapriranno scuole e università con didattica in presenza e i ristoranti e i bar possono restare aperti la sera, con servizio al tavolo dopo le 18 ma vanno comunque sempre osservate rigidamente le norme sull’obbligo di mascherina e di distanziamento nei luoghi pubblici sia al chiuso che all’aperto. Situazione che andrà comunque meglio definita con ordinanza del presidente di Regione, Christian Solinas.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 1 marzo 2021 è la seguente:

Area gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto

Area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria

Area rossa: Basilicata, Molise

Area bianca: Sardegna