Nella mattinata odierna il Questore Dr. Maurizio Terrazzi ha ricevuto la visita del nuovo Procuratore della Repubblica di Avellino Dr. Domenico Airoma.

In un clima di cordiale serenità, nel rispetto delle norme di contenimento da contagio da coronavirus, il Questore ha formulato il benvenuto al nuovo Capo della Procura avellinese.

Nel corso del breve incontro, al quale hanno preso parte i Dirigenti della Questura e dei Commissariati distaccati, il Procuratore Airoma ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra magistratura inquirente e la Polizia di Stato, nonché con le Forze di Polizia presenti sul territorio, capaci di mettere in campo ciascuna le proprie peculiarità e competenze, esprimendo tutta la forza dello Stato contro ogni forma di criminalità.

Al termine della visita il Questore ha riconfermato l’impegno per assicurare la piena e sinergica collaborazione nella lotta alle diverse forme di illegalità, rinnovando al Procuratore Airoma il più sentito ringraziamento sia per la cortese, gradita visita che per l’opera di indirizzo cha la Procura pone in essere quotidianamente.