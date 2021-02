Rapina alla Banca Sella con ostaggi, terrore nel centro di Avellino

Circa 10 persone bloccate da due malviventi ora braccati dalle forze dell'ordine.

Avellino - Una notizia di cronaca sconvolgente arriva da Corso Europa, in pieno centro-città.

Secondo le prime ricostruzioni questo pomeriggio, poco dopo le 14.30, due uomini si sarebbero introdotti nella banca armati di coltello fingendosi dei clienti. I due, sfruttando la protezione del volto garantita dalla mascherina, pare abbiano regolarmente superato i controlli di sicurezza e, una volta entrati, minacciato con le armi i presenti.

Circa 10 le persone che si trovavano in quel momento nell’istituto bancario, alcune delle quali sembrerebbe siano state chiuse in uno stanzino e tenute in ostaggio.

I due criminali si sono poi diretti verso le casseforti trafugando, secondo le prime stime, un bottino che si aggirerebbe attorno ai 15.000 euro.

Sul posto è intervenuto il Questore Maurizio Terrazzi accompagnato dagli uomini della Squadra Mobile che hanno effettuato i primi rilievi ed acquisito le immagini di sorveglianza per avviare la ricerca dei due malviventi presto datisi alla fuga.

Visibilmente sotto choc le vittime dell’aggressione sebbene fortunatamente non si registrino feriti.