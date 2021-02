L'uomo alla guida non ha subito conseguenze

Intorno alle ore 16’00 di oggi 23 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in contrada Scrofeta, in periferia della città capoluogo, per un incendio di un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno interessato la parte anteriore del veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area. L’uomo alla guida non ha subito conseguenze tranne un comprensibile spavento.