Il malfattore, avendo la materiale disponibilità di documenti d’identità e fiscali e di moduli per contratti, ne intestava qualche decina alla vittima prescelta

L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante.

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato un 25enne di Roma, ritenuto responsabile dei reati di “Truffa” e “Sostituzione di persona”, per aver stipulato falsi contratti per l’attivazione di utenze telefoniche, al fine di ricevere il relativo compenso dalla società per cui lavorava.

L’indagine ha avuto spunto dalla denuncia presentata da un imprenditore del luogo. Le immediate verifiche effettuate dai militari hanno permesso di risalire all’identità del presunto malfattore: lo stesso, avendo la materiale disponibilità sia di documenti d’identità e fiscali sia di moduli per contratti, ne intestava qualche decina alla vittima prescelta.

Alla luce delle evidenze emerse, per il 25enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati anche ad appurare la responsabilità del giovane in eventuali ulteriori analoghi fatti.