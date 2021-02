L'esito della attività effettuata dai Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino

I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, nell’ambito di mirati controlli in materia di trasformazione delle aree boscate, hanno denunciato tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di “Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico”, “Distruzione/deterioramento di habitat in sito protetto” nonché “Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa”.

All’esito dell’attività effettuata, i Carabinieri hanno acclarato l’illecito taglio di alberi di faggio eseguito all’interno di un’area boschiva privata, ubicata in agro del Comune di Monteforte Irpino, soggetta a vincolo idrogeologico e ricadente all’interno di Sito di Importanza Comunitaria.

Alla luce delle evidenze emerse, per i tre è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.