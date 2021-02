Ulteriore proroga del Bando SCU dell’Agenzia Agorà per 590 operatori volontari

Scadenza prorogata alle ore 14:00 di mercoledì 17 febbraio c.a.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

IL PRESIDENTE DELL’AGENZIA AGORÀ – COOPERATIVA SOCIALE

RENDE NOTO

- che con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale n. 881/2020 del giorno 11 dicembre 2020 sono stati individuati i programmi di intervento di Servizio Civile Universale finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il Servizio Civile;

- che in esecuzione del Bando per la selezione di n. 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale-Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6), è indetta una selezione di n. 590 operatori volontari - da impegnare in n. 35 progetti di Servizio Civile Universale.

Le schede progettuali, divise per programmi, sono pubblicate sul sito http://gruppoawa.it/il-gruppo/agora/- così ripartite:

Programma: I Colori solidali della Calabria Progetti Sedi di accoglienza N. posti Blu Calabria SETTORE: PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA: RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI ALLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI Unaat Via G. Gronchi 9 Corigliano Rossano (CS) 1 Unaat Viale degli Alimena 118 Cosenza (CS) 1 Unaat Via Metaponto 55 Corigliano Rossano (CS) 1 Unaat Via San Pietro 35 Reggio Calabria (RC) 2 Unaat Via XXIV Maggio 177 Bovalino (RC) 1 Unaat Via del Salvatore 10 Reggio Calabria (RC) 1 Unaat Viale Aldo Moro 104 Reggio Calabria (RC) 1 Fiordaliso Pedivigliano SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETA’ IN CONDIZIONI DI DISAGIO Comune di Pedivigliano (CS) Piazza F.T. Sarsale 4 4 Menta Cosenza SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT AREA: EDUCAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DEL CITTADINO Comune di Scigliano (CS) Via Municipio snc 6 Comune di Pedivigliano (CS) Piazza F.T. Sarsale 4 3

Programma: I Colori solidali della Campania Progetti Sedi di accoglienza N. posti Arancio Sannio SETTORE: PATRIMONIO AMBIENTALE AREA: RIQUALIFICAZIONE URBANA Comune di Colle Sannita (BN) Piazza G. Flora 9 6 Comune di San Nicola Manfredi (BN) Via Roma 44 4 Ardesia Bucciano SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO Comune di Bucciano (BN) Via Paoli n.1 4 (di cui 2 minori opportunità) Avorio Sannio SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO Coop. sociale La Meridiana Via dei Longobardi 9 Benevento (BN) 4 Comune di San Martino Sannita (BN) Piazza Roma n.1 5 Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Piazza Municipio 1 6 (di cui 2 minori opportunità) Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Via Cardilli 41 4 Azzurro Pratola Serra SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT AREA: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI Comune di Pratola Serra (AV) Via G. Picardo 31/33 12 (di cui 2 minori opportunità) Bianco Perla San Marco Evangelista SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT – AREA: ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO Comune di San Marco Evangelista (CE) Via Gramsci snc 10 (di cui 2 minori opportunità) Bordeaux Irpinia SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETA’ IN CONDIZIONI DI DISAGIO Coop. Sociale La Rinascita Via Giovanni Paolo XXIII 3 Grottolella (AV) 2 Comune di Grottaminarda (AV) Via Alcide De Gasperi 4 10 (di cui 1 minore opportunità) Unione dei Comuni Terre dell’Ufita Corso Vittorio Veneto 247 Grottaminarda (AV) 8 (di cui 1 minore opportunità) Coop. sociale a.r.l. Heidy Via Torquato Tasso 1 Grottaminarda (AV) 2 Comune di Lapio (AV) Viale Sicilia snc 4 Indaco Irpinia SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETA’ IN CONDIZIONI DI DISAGIO Associazione Impegno e Solidarietà di Via Aldo Moro snc Flumeri (AV) 2 ProCivis Via F. Romei 20 Montoro (AV) 6 Agenzia Agorà Via Cappuccini 68 Gesualdo (AV) 6 Edificio scolastico Via Perazzo snc Grottaminarda (AV) 6 (di cui 2 minori opportunità) Agenzia Agorà Via Enrico Berlinguer 4 Frigento (AV) 8 Agenzia Agorà Via Sant’Angelo snc Mirabella Eclano (AV) 6 Magenta San Michele di Serino SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE DELLO SPORT AREA DI INTERVENTO: ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO Comune di San Michele di Serino (AV) Via Roma n.64 8 Rosso San Valentino Torio SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT AREA: ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO Comune di San Valentino Torio (SA) Via Giacomo Matteotti 13 12 (di cui 2 minori opportunità) Rubino Irpinia SETTORE: PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA: RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI ALLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI Agenzia Agorà Via Fuselli snc Lauro (AV) 6 (di cui 2 minori opportunità) Comune di Sturno (AV) Piazza Municipio 1 4 Comune di Sirignano (AV) Piazza A. Colucci 1 6 (di cui 2 minori opportunità) Sempreverde Avellino SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT AREA: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO GIOVANI Agenzia Agorà Via Pasquale Greco 6 Avellino (AV) 20 (di cui 2 minori opportunità) Agenzia Agorà Via Pasquale Greco 6 Avellino (AV) 3 Turchese Irpinia SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT AREA: ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO Comune di Cervinara (AV) Piazza Trescine 1 4 Comune di Grottolella (AV) Piazza Municipio 1 4 Comune di Sirignano (AV) Piazza A. Colucci n.1 4 (di cui 1 minore opportunità) Comune di Aiello del Sabato (AV) Via S. Mancini 30 6 (di cui 1 minore opportunità) Comune di Rotondi (AV) Via L. Vaccariello 22 6 Comune di Montefredane (AV) Via Municipio 6 3 Comune di Villamaina (AV) Via Roma 77 3 Comune di Capriglia Irpina (AV) Piazza Municipio 1 2 Comune di Aquilonia (AV) Piazza Marconi 5 3 Comune di Sturno (AV) Piazza Municipio 1 4 Comune di Fontanarosa (AV) Via I Maggio 8 3 Zaffiro Bucciano SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT AREA: ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO Comune di Bucciano (SA) Via Paoli 1 4 Programma: I Colori solidali del Molise Progetti Sedi di accoglienza N. posti Beige Isernia SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETA’ INCONDIZIONE DI DISAGIO Comune di Montaquila (CB) Via Roma n. 68 4 Comune di Colli a Volturno (IS) Piazza Municipio 1 4 Comune di Fornelli (IS) Via dei Martiri 4 Comune di Cerro al Volturno (IS) Via Aldo Moro 12 3 Iris Molise SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT AREA: ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO Comune di Jelsi (CB) Piazza Umberto I 42 4 Comune di Trivento (CB) Piazza Cattedrale snc 3 Comune di Agnone (IS) Via Giuseppe Verdi 9 4 Lavanda Campobasso SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT AREA: ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO Comune di Ripabottoni (CB) Corso Garibaldi 19 3 (di cui 1 minore opportunità) Comune di Baranello (CB) Viale Municipio 2 3 Comune di Spinete (CB) Via Roma 14 2 Comune di Gambatesa (CB) Piazza Municipio 12 1 Comune di Sant’Elia a Pianisi (CB) Corso Umberto I 39 2 (di cui 1 minore opportunità) Molise Noblesse 2.0 SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE DELLO SPORT AREA DI INTERVENTO: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I GIOVANI AMPA Molise Via Francesco Cavadini n. 8 Bojano (CB) 12 (di cui 1 minore opportunità) Centro Studi Agorà “Mediapolis Un Mondo D’Italiani” Piazza Giovanni Paolo II snc Bojano (CB) 8 (di cui 1 minore opportunità) Orchidea Campobasso SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT AREA: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO GIOVANI (SPORTELLO INFORMATIVO E MAPPATURA DEL TERRITORIO) Agenzia Agorà Via Luigi D’Amato 5/C Campobasso (CB) 2 (di cui 2 minori opportunità) PalaUnimol Via Alessandro Manzoni snc Campobasso (CB) 4 Associazione Giovani Diabetici Molisani onlus Contrada Tappino snc Campobasso (CB) 1 Agenzia Agorà (ASEC) Via IV Novembre 28 Campobasso (CB) 2 Oro Campobasso SETTORE: PROTEZIONE CIVILE AREA DI INTERVENTO: PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI Comune di Campobasso (CB) Palazzo San Giorgio Corso Vittorio Emanuele II n. 29 8 Pervinca Molise SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT – AREA: EDUCAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DEL CITTADINO Comune di Gildone (CB) Via Municipio 16 4 Comune di Sant’Elia a Pianisi (CB) Corso Umberto I 39 4 Associazione Il Tratturo Piazza S. Martino snc Campodipietra (CB) 3 Comune di Guardiaregia (CB) Via Municipio 1 3 Comune di Sant’Angelo Limosano (CB) Via Municipio 9 3 Comune di Cercemaggiore (CB) Via Carducci 2 2 Comune di Belmonte del Sannio (CB) Via Roma 5 2 Comune di Acquaviva d’Isernia (CB) Corso Umberto I n. 21 Via Lavoratorio snc 1 Platino Campobasso SETTORE: ASSISTENZA AREA DI INTERVENTO: ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONE DI DISAGIO Comune di Ripalimosani (CB) Viale Marconi 4 4 (di cui 2 minori opportunità) Comune di Gambatesa (CB) Piazza Municipio 12 2 Comune di Petrella Tifernina (CB) Corso Vittorio Emanuele 37 1 Casa Florio Via Nazzaro Florio Trivento (CB) 3 Agenzia Agorà Via Martiri d’Ungheria snc Sant’Elia A Pianisi (CB) 1 Associazione San Giorgio Martire Via Cavour 48 – Petrella Tifernina (CB) 2 Comune di Toro (CB) Viale San Francesco 112 1 Comune di Campolieto (CB) Via Olmo San Bernardino 9 1 Stay Human 2.0 SETTORE: ASSISTENZA AREA DI INTERVENTO: RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA – MINORI NON ACCOMPAGNATI Agenzia Agorà Via Luigi D’Amato 5/C Campobasso (CB) 12 Vermiglio Campobasso SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT AREA DI INTERVENTO: ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO Comune di Campobasso (CB) Via Camillo Benso Conte di Cavour 5 12 Comune di Campobasso (CB) Via Camillo Benso Conte di Cavour 5 20 (di cui 2 minori opportunità) Comune di Campobasso (CB) Via Vittorio Alfieri 4 Comune di Campobasso (CB) Via Giovanni Verga 4

Programma: I Colori solidali del Centro e Sud Italia Progetti Sedi di accoglienza N. posti Argento Salerno SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONE DI DISAGIO Unaat Via Raffaele Ricci 34 Salerno (SA) 4 Unaat Traversa I prolungamento di Via Giacomo Matteotti 13 Sarno (SA) 4 Azalea Caserta SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONE DI DISAGIO Unaat Via Taddeo De Matricio 6 Sessa Aurunca (CE) 2 Unaat Piazza dei caduti in guerra 6 Carinaro (CE) 4 Unaat Via Roma 11 Caserta (CE) 4 Unaat Via Alessandro Volta 9 Sant’Arpino (CE) 4 Corallo SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONE DI DISAGIO Unaat Nazionale Via In Lucina 10 Roma 4 Unaat Via Nizza 11 Roma 2 Agenzia Agorà Via In Lucina 10 Roma 4 Unaat Viale Dante 188 Cassino (FR) 4 Unaat Via Carducci 30 L’Aquila (AQ) 4 Diamante Napoli SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONE DI DISAGIO Agenzia Agorà Via Ponte della Maddalena 117 Napoli (NA) 4 Unaat Via Antonio Gramsci 66 Cimitile (NA) 4 Unaat Via Giuseppe Verdi 11 Afragola (NA) 1 Unaat Via Feudo 40 Nola (NA) 1 Unaat Via Palma 245 Striano (NA) 1 Unaat Corso del Carpine 50 Visciano (NA) 1 Unaat Via Emilio Scaglione 120 Napoli (NA) 1 Unaat Via Bartolomeo Chioccarelli 16 Napoli (NA) 6 Unaat Corso Umberto I n. 37 Pollena Trocchia (NA) 1 Unaat Via Napoli 94 Villaricca (NA) 3 Unaat Via Montegrappa 37 Acerra (NA) 2 Unaat Via Vittorio Emanuele 65 Casalnuovo di Napoli (NA) 2 Unaat Via Campana 210 Qualiano (NA) 4 Unaat Via Appia 35 San Vitaliano (NA) 1 Unaat Via Benedetto Croce snc Portici (NA) 1 Unaat Via Roma 160 San Giuseppe Vesuviano (NA) 1 Unaat Corso Duca d’Aosta 9 Napoli (NA) 4 Unaat Via Bologna 2 Afragola (NA) 2 Unaat Piazza Principe Umberto 14 Napoli (NA) 4 Pervinca SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONE DI DISAGIO Unaat Via Papa Luciani 12 Agrigento (AG) 4 Unaat Via Prof. Placido De Luca 3 Bronte (CT) 4 Unaat Via Trieste 41 Enna (EN) 4 Unaat Via Gianfranco Conteddu 66 Siniscola (NU) 8 Unaat Via Largo Pozzi 50/A Turi (BA) 4

PON-IOG – Campania Misura 6 Asse 1

Programma: I Colori solidali dell’Irpinia - Garanzia Giovani Progetti Sedi di accoglienza N. posti Ambra Irpinia SETTORE: PROTEZIONE CIVILE AREA: PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI Agenzia Agorà Via P. Greco n. 6 Avellino (AV) 4 Comune di Cervinara (AV) Piazza Trescine 1 4 Comune di Rotondi (AV) Via L. Vaccariello 22 4 Comune di Sirignano (AV) Piazza A. Colucci 4 Cremisi Avellino SETTORE: ASSISTENZA AREA: DISABILI Agenzia Agorà Via P. Greco n. 6 Avellino (AV) 16 Agenzia Agorà) Via P. Greco n. 6 Avellino (AV) 18 Agenzia Agorà Via P. Greco n. 6 Avellino (AV) 6 Comune di Pratola Serra (AV) Via Saudelle 10

PON-IOG – Puglia Misura 6 Asse 1bis

Programma: I Colori solidali della Puglia - Garanzia Giovani Progetti Sedi di accoglienza N. posti Magnolia SETTORE: ASSISTENZA AREA: DISABILI Agenzia Agorà) Via Campanile n. 24 Manfredonia (FG) 8 Orchidea SETTORE: ASSISTENZA AREA: ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONE DI DISAGIO Agenzia Agorà Via Campanile n. 24 Manfredonia (FG) 4

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione riportati all’art. 2 del bando nazionale.

L’Agenzia Agorà ha previsto, come REQUISITO DI AMMISSIONE, il DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.

Fanno eccezione i seguenti progetti con misure aggiuntive, RISERVATI ai giovani candidati CON MINORI OPPORTUNITÀ in possesso del DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

- Ardesia Bucciano: 2 posti;

- Avorio Sannio: 2 posti;

- Azzurro Pratola Serra: 2 posti;

- Bianco Perla San Marco Evangelista: 2 posti;

- Bordeaux Irpinia: 2 posti;

- Indaco Irpinia: 2 posti;

- Lavanda Campobasso: 2 posti;

- Molise Noblesse 2.0: 2 posti;

- Orchidea Campobasso: 2 posti;

- Rosso San Valentino Torio: 2 posti;

- Platino Campobasso: 2 posti;

- Rubino Irpinia: 4 posti;

- Sempreverde Avellino: 2 posti;

- Turchese Irpinia: 2 posti;

- Vermiglio Campobasso: 2 posti.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’Agenzia Agorà, titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 17 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.

La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. Sul presente sito e sui siti web del Dipartimento https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/e https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

Per poter presentare la domanda occorre completare tutte le sezioni previste e selezionare il tasto “Presenta la domanda” e poi il tasto “Conferma la presentazione”, che consente l’invio della domanda.

Per la compilazione della sezione 3 – Titoli ed esperienze si precisa che si può scegliere di compilare i campi della maschera oppure allegare un Curriculum Vitae in PDF con dimensione massima di 5MB. È possibile scegliere anche entrambe le opzioni. La mancata scelta delle due opzioni comporterà in sede di valutazione della domanda attribuzione di punteggio per titoli ed esperienze pari a zero.

Si rimanda all’art. 4 del Bando nazionale e alla Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on line con la piattaforma DOL per tutte le altre informazioni relative alla presentazione delle domande.

PROCEDURE SELETTIVE

La selezione dei candidati effettuata, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, prevede una valutazione per titoli e colloquio secondo i criteri verificati e approvati con determinazione direttoriale n. 1026/2018 – prot. 0048063 /4.29.2.5 del 12/12/2018 e ss. mm. ii. di cui all’allegato c).

Il luogo e la data di inizio dei colloqui saranno comunicati ai candidati almeno dieci giorni prima del loro inizio mediante pubblicazione di un calendario sul presente sito.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalla Commissione di selezione dell’Agenzia Agorà anche in modalità on line, in deroga a quanto stabilito dal sistema accreditato. Nel caso in cui la modalità on line, a causa dell’impossibilità di realizzare determinati tipi di prove nel corso del colloquio, non consentisse di attribuire i punteggi secondo il sistema accreditato, l’Agenzia Agorà si riserva di procedere in deroga a quanto previsto, informando preventivamente i candidati sulle eventuali modifiche nell’attribuzione dei punteggi. Verrà assicurato, anche nel caso di utilizzo di modalità on line, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio on line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on line, l’Agenzia Agorà adotterà ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.

Le procedure di selezione saranno ultimate entro e non oltre il 30 aprile 2021.

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e nella sede stabilita (compresa la modalità on line) saranno esclusi dalla selezione, fanno eccezione i candidati che presenteranno, prima del presunto colloquio, una idonea giustificazione.

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti da raggiungere mediante la sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti variabili:

- titoli di studio valutabili – punteggio massimo di 20;

- esperienza acquisita precedentemente – punteggio massimo di 30;

- colloquio – punteggio massimo di 50.

L’Agenzia Agorà valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, una scheda di valutazione, attribuendo il punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 30/50.

COMUNICAZIONI, CONVOCAZIONI AI COLLOQUI E GRADUATORIE

Tutte le comunicazioni e le informazioni relative al presente avviso pubblico di selezione saranno pubblicate sul sito http://gruppoawa.it/il-gruppo/agora/ e avranno valore di notifica a tutti gli effetti.

In particolare:

- Elenco dei candidati esclusi e ammessi;

- Calendario dei colloqui dei candidati ammessi;

- Graduatorie provvisorie e finali.

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato esclusivamente mediante la pubblicazione sul predetto sito web. Pertanto i candidati dell’Agenzia Agorà sono invitati a consultarlo periodicamente.

In caso di colloqui organizzati in presenza, la graduatoria finale verrà resa pubblica anche presso i locali dove si sono svolte le selezioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso si rimanda al Bando nazionale sopra menzionato, in caso di discordanza tra il Bando nazionale e il presente avviso prevale quanto riportato nel primo.

Copia del Manifesto contente i programmi e i progetti finanziati con le relative sedi di accoglienza, copia delle schede elementi essenziali di ognuno dei 35 progetti e copia della Guida alla candidatura on line possono essere scaricate dal sito web: http://gruppoawa.it/il-gruppo/agora/oppure possono essere reperibili contattando gli Uffici per il Servizio Civile dell’Agenzia Agorà siti alla Via P. Greco n. 6 – Avellino tel. 0825 781037.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute, altresì, consultando i seguenti siti web:

ü https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/

ü https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Avellino, lì 22 dicembre 2020

Il Presidente dell’Agenzia Agorà

F.to G. G. D’Elia