Interventi anche per la rimozione di stalattiti, come nel caso del ponte ferroviario di Solofra

La neve copiosa caduta l’altro ieri in tutta l’Irpinia e le basse temperature registrate nella giornata di ieri hanno determinato la formazione di lastre di ghiaccio lungo tutte le strade della provincia.

I Vigili del Fuoco fin dalle prime ore della mattina sono stati impegnati in molti interventi per soccorrere persone rimaste bloccate con le loro autovetture proprio a causa della presenza del ghiaccio.

La squadra del distaccamento di Montella è intervenuta a Bagnoli Irpino, in via Roma dove uno spazzaneve ha tranciato una tubazione del gas. Numerosi anche gli interventi per incendio di canne fumarie.

Molti interventi anche per la rimozione di stalattiti, come nel caso del ponte ferroviario a Solofra, sul raccordo autostradale Avellino – Salerno. I pezzi di ghiaccio sono stati rimossi con l’ausilio dell’autoscala, eliminando il pericolo.