Sulla base del contenuto del bollettino meteo della Regione Campania del 12/02/2021 che conferma avverse condizioni meteorologiche con precipitazioni nevose dalla serata odierna e con temperature in ulteriore diminuzione accompagnate da gelate persistenti, il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha disposto la chiusura delle scuole.

Più precisamente, la nuova ordinanza n. 6 del 12.2.2021, prevede per i giorni di sabato 13 e lunedì 15 febbraio 2021, la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio comunale di Ariano Irpino, compresa quella afferente all’istituto penitenziario con conseguente divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto che potrebbero creare pericolo agli autoveicoli in sosta.

Clicca qui per l’ordinanza.