Scuole di Mercogliano chiuse domani e lunedì

Alla luce delle avverse condizioni metereologiche previste da domani 13 febbraio 2021 e per i giorni a seguire, il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha disposto la chiusura delle scuole.

Più precisamente, in via precauzionale ed in ragione del superiore interesse pubblico di tutela della incolumità dei cittadini e particolarmente delle fasce deboli della popolazione, la nuova ordinanza n. 13 del 12 febbraio 2021 prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino, per i giorni di sabato 13 febbraio 2021 e lunedì 15 febbraio 2021.

Clicca qui per l’ordinanza.