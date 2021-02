Allerta meteo fino alle ore 23.59 di domani, 13 febbraio

Come reso noto dal bollettino meteo diramato dalla Protezione civile della regione Campania, è prevista allerta meteo fino alle ore 23.59 di domani sabato 13 febbraio 2021.

Infatti, sull’intero territorio, si prevede un sensibile abbassamento delle temperature con nevicate e gelate anche a bassa quota; il mare si presenterà agitato e la visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più intense.

Più precisamente, il livello di allerta sarà di colore giallo per rischio idrogeologico localizzato sulle zone di allerta 1, 3, 5, 6 e 8 cioè:

- Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana

- Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

- Tusciano e Alto Sele

- Piana Sele e Alto Cilento

- Basso Cilento

mentre sarà di colore verde sulle zone di allerta 2, 4, e 7 e cioè:

- Alto Volturno e Matese

- Alta Irpinia e Sannio

- Tanagro

Pertanto, la Protezione civile raccomanda di verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane; di monitorare le aree alluvionali ed i corsi d’acqua; di segnalare con ogni utile dispositivo, sulle zone montuose la riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza; di prestare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico.

Ed infine, in considerazione delle correnti fredde che determineranno una rapida diminuzione delle temperature con abbassamento della quota neve e fenomeni di gelate, gli enti e i sindaci nell’ambito loro competenze sono invitati ad attuare tutte le azioni previste dai rispettivi piani di protezione civile, al fine di anticipare le azioni da porre in essere per ridurre i disagi alla popolazione interessata, raccomandando di elevare lo stato di vigilanza per le fasce deboli della popolazione ed i senza fissa dimora.

Clicca qui per il bollettino.