Ariano Irpino (Av): falsi contratti a nome di persona deceduta

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per appurare la responsabilità della 25enne in eventuali ulteriori analoghi fatti

Un particolare caso di truffa è stato smascherato dai Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino che hanno denunciato una 25enne della provincia di Como. All’esito di un’attività d’indagine svolta dai militari dell’Arma, è emersa la procedura truffaldina che ha portato alla denuncia della giovane procacciatrice d’affari, la quale aveva stipulato dei falsi contratti per la fornitura di energia elettrica al solo fine di ricevere il relativo compenso dalla società per cui lavorava. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri, hanno permesso di risalire all’identità della presunta malfattrice: la stessa, avendo la materiale disponibilità sia di un falso documento d’identità sia di contratti in originale, ne intestava alcuni alla vittima prescelta (già deceduta alcuni anni prima), con apertura di fornitura elettrica ma con i contatori non eroganti corrente, in Torella dei Lombardi, Ariano Irpino e Avellino. Alla luce delle evidenze emerse, per la 25enne è scattato il deferimento in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie poiché ritenuta responsabile dei reati di sostituzione di persona, possesso di falso documento d’identità, falsità in scrittura privata, uso di atto falso e truffa. Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati anche ad appurare la responsabilità della donna in eventuali ulteriori analoghi fatti. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it