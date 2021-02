La 75enne di Lioni non ha subito conseguenze

A causa delle proibitive condizioni meteo dovute alla forte pioggia, un’anziana automobilista perde l’orientamento e percorre un tratturo che immette in una vasta fuoriuscita d’acqua dall’argine del fiume Ofanto.

È accaduto questo pomeriggio a Lioni, in C.da Cerrete.

Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione, allertati su segnalazione al 112 da parte una persona del luogo, che hanno prontamente liberato la malcapitata dall’abitacolo ormai sommerso.

Fortunatamente nulla di grave per la signora, 75enne di Lioni, affidata alle cure dei sanitari del 118.