Il sindaco di Avellino proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado fino al 13 febbraio

Con nuova ordinanza n. 162 del 6 febbraio 2021, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, alla luce di un notevole aumento dei contagi in ambito scolastico e in considerazione delle difficoltà operative connesse alla gestione della pandemia in concomitanza con l’avvio della campagna vaccinale, ha ulteriormente prorogato la sospensione delle lezioni in presenza per le scuole superiori che, pertanto, continueranno a svolgere le attività da remoto per almeno un’altra settimana.

Più specificamente, lo stesso provvedimento dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie di Avellino dall’8 febbraio 2021 al giorno 13 febbraio 2021.

Clicca qui per l’ordinanza.