Nella giornata di oggi 4 febbraio i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in due interventi per soccorso a persona. Il primo si è reso necessario a Sturno, dove la squadra del distaccamento di Grottaminarda nelle prime ore della mattinata è Intervenuta in contrada Caprara, dove un uomo di 63 anni, colto da un malore mentre era solo in casa, non rispondeva più ai ripetuti richiami dei parenti. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento il malcapitato è stato rinvenuto privo di vita.