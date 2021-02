A disposizione degli anziani l'Ufficio Demografico al Corso Garibaldi

Mercogliano - La città di Mercogliano è stata indicata quale Centro Vaccinale dell’area AFT6 (Associazioni Funzionali Territoriali) per la somministrazione della vaccinazione anti-covid19 alla popolazione over 80. L’adesione alla campagna vaccinale riservata a questa fascia della popolazione viene effettuata esclusivamente mediante la piattaforma informatica che la Regione Campania ha attivato.

A sostegno dei cittadini mercoglianesi e dei loro familiari, il Comune di Mercogliano aprirà da domani, 5 febbraio 2021, uno sportello gratuito il cui personale sarà impegnato ad aiutare coloro che vorranno presentare la domanda.

Gli anziani che, dunque, hanno difficoltà ad accedere alla piattaforma o anche i loro familiari, muniti di delega, potranno recarsi presso l’Ufficio Demografico al Corso Garibaldi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Sarà poi cura del Centro Vaccinale procedere alla convocazione dei cittadini nei giorni e nel luogo prestabilito per ricevere la vaccinazione.

“Offriamo un sostegno concreto e accorciamo le distanze tra i cittadini più fragili ed i servizi sanitari territoriali e regionali – commenta l’Assessore alle politiche sanitarie Annachiara Coppola - Lo sportello è uno strumento creato per agevolare le persone anziane e per offrire, come amministrazione, il nostro contributo a far proseguire con più fluidità e velocità questa fase della campagna vaccinale anti-covid 19”.