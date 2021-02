Coinvolta un'Ape Car con all'interno due anziani

Nella tarda mattinata di oggi 2 febbraio i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Potito Ultra in via Circumvallazione, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’Ape Car con all’interno due anziani coniugi del posto che sono rimasti bloccati all’interno del veicolo dopo che questo si era ribaltato. Il personale VVF dopo averli liberati li ha affidati alle cure dei sanitari del 118. Ad avere la peggio è stato l’uomo il quale è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a controlli.