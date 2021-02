Avellino: vaccini per over 80 al Campo Coni

Entro il 20 febbraio via alla campagna vaccinale per gli ultra80enni

Entro la fine di febbraio Avellino dà finalmente il via alla campagna vaccinale sugli over 80.

E’ quanto dichiarato dal sindaco Gianluca Festa nel corso della consueta diretta Facebook del lunedì sera.

A seguito di un incontro con la direttrice dell’Asl, Maria Morgante, la scelta in merito al luogo di somministrazione è ricaduta proprio sulla tendo-struttura sportiva del Campo Coni, a via Tagliamento. Lo stesso spazio sarà poi utilizzato per consentire la somministrazione delle dosi, in via graduale, anche alle altre fasce di popolazione, sempre e comunque considerando la disponibilità di dosi che saranno destinate alla Campania.

“Ho tenuto una riunione con la Direttrice dell’Asl, Maria Morgante. Posso confermare che, entro il 20 febbraio, dovremmo partire con la somministrazione dei vaccini. Sfrutteremo la tendo-struttura del Campo Coni, in quanto è dotata di tutte le strutture richieste» - ha spiegato il primo cittadino nella sua diretta.

«Speriamo che si possa passare quanto prima alla vaccinazione di tutta la popolazione avellinese: in tal caso, valuteremo anche la possibilità di predisporre altre strutture. Nel frattempo, partiremo dal Campo Coni e con gli over 80. Finalmente, abbiamo trovato l’arma per sconfiggere questo virus e speriamo che, nel breve periodo, quest’arma possa essere fornita a tutta la comunità avellinese» - ha concluso Festa.