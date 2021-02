Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 14’30 di oggi due febbraio, sono intervenuti ad Atripalda in via Madre Teresa di Calcutta, EX contrada Alvanite, per un incendio che si è sviluppato all’esterno di alcuni locali comunali gestiti da una associazione culturale, al momento chiusi, adiacenti alla tendostruttura comunale. Il pronto intervento di una squadra del Comando di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento delle fiamme che hanno interessato un cumulo di legna ed evitare che le stesse si propagassero alla vicina struttura tensostatica.