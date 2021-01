Il 2 febbraio l’impianto sarà attivo dalle ore 08:00 alle ore 15:00

In occasione della Candelora, in programma il prossimo 2 febbraio, Air Mobilità attiverà il servizio pubblico della Funicolare di Montevergine con corse da e per il Santuario dalle ore 08:00 alle ore 15:00.

Gli orari

Nella giornata di martedì la Funicolare garantirà corse di andata e ritorno dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

Dalle 13:00 alle 15:00, invece, sarà attivo solo il servizio di discesa Montevergine-Mercogliano, per consentire il deflusso dal Santuario.

Prenotazione obbligatoria per tutti

Per l’occasione il prezzo del biglietto di andata e ritorno è di 5 euro.

Tenuto conto delle misure di sicurezza anti-covid e della capienza ridotta della Funicolare, Air Mobilità rende noto che per poter usufruire del servizio per tutti è obbligatoria la prenotazione.

La richiesta (indicando nome e cognome, orario di salita e discesa) va inviata all’indirizzo e-mailfunicolare@air-spa.it.

Come stabilito dal Comitato di Sicurezza, al raggiungimento del numero massimo consentito Air Mobilità non accetterà ulteriori prenotazioni.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0825.789000 dalle 08:00 alle 13:30.