Da Calabritto a Laviano con due coltelli in auto: assolto un 40enne

L'avvocato difensore ha dimostrato come il ragazzo avesse con sé i coltelli per una gita in montagna

A spasso per le vie di Calabritto con due coltelli nascosti in macchina. Affilati, lunghi 20 e 14 centimetri con lame a serramanico. Alla guida, poi, un giovane già noto alle forze dell’ordine. Così quando i Carabinieri hanno proceduto a bloccare e identificare l’automobilista avranno creduto di aver intercettato un bandito in trasferta. Il giovane, ad agosto dello scorso anno, venne intercettato nel comune irpino dai carabinieri nel corso di un normale controllo stradale. Dagli accertamenti i militari risalirono ai precedenti penali del giovane effettuando una perquisizione prima personale e poi veicolare che consentì di ritrovare in un vano porta oggetti oltre che all’interno dell’abitacolo della vettura i due coltelli. Da qui la contestazione ed il conseguente processo penale. Il Giudice del Tribunale di Avellino – Dott. Ciccone – ha ritenuto di accogliere la tesi dell’avvocato difensore Emilio Cordasco il quale ha dimostrato, grazie all’ascolto di due testimoni, come il ragazzo avesse con sé i coltelli per una gita in montagna. Print PDF PrintPDF

