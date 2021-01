Sul posto i Vigili del Fuoco

Summonte – Nel pomeriggio sempre di oggi 27 gennaio, è stato effettuato un intervento per una fuga di gas, probabilmente dovuta alla rottura di una tubazione principale, in via Cappelle a Summonte.

La squadra intervenuta ha messo in sicurezza l’area e fatto intervenire la ditta manutentrice dell’impianto. Si sta dando ancora assistenza durante le operazioni di riparazione della tubazione.