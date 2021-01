Organizzato dal Laboratorio di Criminologia e Sociologia forense “Lucio Tarcivia” di Palermo, annovera tra i docenti anche il Prof. irpino Salvatore Pignataro

Al via le adesioni per il Corso di alta formazione in “Sociologia forense e aspetti criminologici della convivenza civile” organizzato dal laboratorio di Criminologia e Sociologia Forense “Avv. Lucio Tarvicia, in collaborazione con Asset Risorse Umane e che vede la partnership di N.A.C.A. dell’ Associazione Nazionale Sociologi, dell’Associazione Forensic Group e di altri prestigiosi enti e associazioni.

“Il Corso si propone di fornire competenze interdisciplinari e multidisciplinari che portano ad una visione complessiva ed integrata dell’evento criminoso. In considerazione della complessità che caratterizza la conoscenza della Criminologia e delle Scienze Forensi. – spiega il prof. Andrea Tarcivia Direttore del laboratorio Cesfat di Palermo e Coocrdinatore scientifico del corso –Il Corso ha come tematiche di studio: i reati commessi dai condomini nei complessi residenziali, rapporti tra privati e tutela civile e penale. La violenza di genere, la violenza sessuale, il Codice Rosso ed elementi di sicurezza urbana. Ma anche Digital forensic, Diritto e procedura penale, principi e criteri di architettura della sicurezza, sociologia della comunicazione all’interno della sociologia forense, Comunicazione e relazione in una società post-moderna e sociologia delle migrazioni.”

Il corso destinato a sociologi, psicologi, pedagogisti, criminologi, amministratori di condominio, forze dell’ordine, avvocati, giornalisti, investigatori privati, architetti e professionisti vari è a numero chiuso ed avrà la durata di circa tre mesi. Si svolgerà su piattaforma ‘on-line’ e alla fine del percorso formativo verrà rilascio un attestato finale rilasciato dall’Università che avrà appoggiato il progetto. Oltre al prof. Andrea Torcivia nel coordinamento scientifico c’è anche l’irpino prof. Salvatore Pignataro presidente dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania. Tra di docenti e componenti del comitato scientifico ci sono anche: l’avvocatessa Francesca Tuzzolino, il dott. Vincenzo Torricelli Sociologo Relazionale e Professional Counselor, il dottore Giuseppe Lodeserto Presidente Forensic Group e l’avvocato penalista Salvatore Vitrano. Altri docenti specialisti sono: l’architetto Andrea Ferrara, il sociologo prof. Vincenzo Carollo e la Giornalista Grazia Patellaro. Per informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo: direttorecesfat@libero.it