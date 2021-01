La Campania è la regione con l’indice di trasmissibilità più basso con un Rt pari a 0,76

Dopo ben 5 settimane di aumenti, finalmente la situazione italiana sembra in miglioramento.

Come comunicato dallo stesso ministro della salute, Roberto Speranza, e come risulta chiaramente dalla relazione dell’Iss elaborata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia riuniti il 22 gennaio 2021, nella settimana in valutazione (11 gennaio – 17 gennaio 2021), si osserva una lieve diminuzione della incidenza nel Paese (145,20 per 100.000 abitanti).

Difatti, l’indice di trasmissibilità Rt medio italiano calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,97 e sembra in calo anche il tasso di occupazione in terapia intensiva.

Tuttavia, chiaramente, l’incidenza in decrescita è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti e resta ancora elevato l’impatto sui servizi assistenziali nella maggior parte delle Regioni, ma cominciano ad esserci primi segni di incoraggiamento.

L’epidemia resta purtroppo ancora in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale.

Di seguito l’indice Rt regione per regione:

Molise (1,38)

Sicilia (1,27)

Valle d’Aosta (1,12)

Basilicata (1,12)

Puglia (1,08)

Umbria (1,05)

Abruzzo (1,05)

Piemonte (1,04)

Provincia autonoma di Bolzano (1,03)

Calabria (1,02)

Liguria (0,99)

Marche (0,98)

Toscana (0,98)

Emilia Romagna (0,97)

Sardegna (0,95)

Lazio (0,94)

Provincia autonoma di Trento (0,9)

Friuli Venezia Giulia (0,88)

Lombardia (0,82)

Veneto (0,81)

Campania (0,76)

Clicca qui per il monitoraggio settimanale Iss.