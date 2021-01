Da domani Lombardia e Sardegna passano all'arancione

Sono già state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tre nuove ordinanze con cui il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia riunitasi il 22 gennaio 2021, ha collocato alcune regioni in una diversa fascia di rischio modificando ancora una volta i colori dello stivale in base al livello di criticità.

I nuovi provvedimenti, che saranno in vigore da domani 24 gennaio 2021, collocano dall’area rossa all’area arancione le Regioni Lombardia e Sardegna confermando sempre in area arancione Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

La provincia di Trento è ancora gialla insieme a Campania, Basilicata, Toscana e Molise.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 24 gennaio:

Area gialla:

- Campania

- Basilicata

- Molise

- Provincia autonoma di Trento

- Toscana

Area arancione:

- Abruzzo

- Calabria

- Emilia Romagna

- Friuli Venezia Giulia

- Lazio

- Liguria

- Lombardia

- Marche

- Veneto

- Piemonte

- Puglia

- Sardegna

- Umbria

- Valle d’Aosta

Area rossa:

- Provincia Autonoma di Bolzano

- Sicilia

Nel complesso, in base al nuovo report Iss, la situazione sembra in miglioramento. Difatti si mantiene sotto l’1 l’Rt medio italiano.

Clicca qui per l’ordinanza Lombardia.

Clicca qui per l’ordinanza Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Clicca qui per l’ordinanza Sardegna.