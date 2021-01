L'evento avrà luogo presso la sede dell'Ordine dei Medici in via Circumvallazione ad Avellino

Sabato 23 gennaio p.v., alle ore 10.00, presso la sede dell’Ordine dei Medici alla via Circumvallazione, di Avellino, si terrà un incontro tra i segretari provinciali dei sindacati della medicina territoriale (dr. Ludovico De Vito – FIMMG, d.ssa Filomena Di Benedetto – SNAMI, dr. Antonio Limongelli – FIMP, dr. Arturo Iannaccone – SUMAI, dr. Saverio Genua – SIMG) ed il Consigliere Regionale On. Livio Petitto, in merito alle problematiche della medicina del territorio.

All’incontro presenzierà il Presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino, dott. Franco Sellitto.